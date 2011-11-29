У Донецьку чорнобильці встановили армійський намет

14:55, 29 листопада 2011
Суспільство
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Замість демонтованого

У Донецьку біля будівлі управління Пенсійного фонду чорнобильці – учасники акції голодування – на місці демонтованого в неділю штабного намету встановили армійський намет з дощатою підлогою, розрахований на 60 осіб.

Як повідомив кореспонденту УНІАН Костянтин ІЛЬЧЕНКО, який представляє Союз об`єднання громадян «Трудовий рух «Солідарність», «розуміючи, що тут, у Донецьку люди самовіддано продовжуватимуть обстоювати свої права, розуміючи, що вони не захищені, розуміючи, що це біда на всю Україну і що це горе завтра може торкнутися кожного, тому ми тут і привезли армійський намет з Києва сюди».

Він відзначив, що намет привезли до Донецька завдяки сприянню Громадянського конституційного комітету, Громадянського конституційного конгресу, руху «Солідарність» та іншим громадським організаціями.

К.ІЛЬЧЕНКО підкреслив, що у Донецьку «сталося вбивство Геннадія Конопльова, яке тепер намагається влада закамуфлювати як нещасний випадок».

Він також повідомив, що першою до нового встановленого намету занесуть розкладачку Г.Конопльова.

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