Азаров побуває на львівському стадіоні

На 2 грудня заплановано робочу поїздку прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА у Львів.

Про це повідомило УНІАН джерело у Кабінеті міністрів України.

У коментарі УНІАН голова Львівської облдержадміністрації Михайло КОСТЮК підтвердив, що така поїздка М.АЗАРОВА у Львів планується. «Робоча поїздка планується і вона відбудеться найближчими днями. Точна дата узгоджується», - зазначив він.

Львівський губернатор також сказав, що М.АЗАРОВ ознайомиться з ходом будівництва нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» та відвідає львівський євростадіон.