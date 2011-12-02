В аеропорту Харкова здійснив аварійну посадку літак
12:31, 02 грудня 2011Суспільство
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Постраждалих немає
У міжнародному аеропорту «Харків» вчора здійснив аварійну посадку чартерний літак.
Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.
Літак ATR-42 (чартерний рейс Харків – Внуково (Москва), який вилетів із Харкова о 10.35, через відмову механізму подачі палива до другого двигуна здійснив аварійну посадку 1 грудня об 11.55.
На борту перебували лише двоє членів екіпажу. Механічних ушкоджень не виявлено, постраждалих немає.
Причини несправності літака встановлюються. Матеріали направлено до міжрайонної транспортної прокуратури.
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