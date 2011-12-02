В аеропорту Харкова здійснив аварійну посадку літак

У міжнародному аеропорту «Харків» вчора здійснив аварійну посадку чартерний літак.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Літак ATR-42 (чартерний рейс Харків – Внуково (Москва), який вилетів із Харкова о 10.35, через відмову механізму подачі палива до другого двигуна здійснив аварійну посадку 1 грудня об 11.55.

На борту перебували лише двоє членів екіпажу. Механічних ушкоджень не виявлено, постраждалих немає.

Причини несправності літака встановлюються. Матеріали направлено до міжрайонної транспортної прокуратури.