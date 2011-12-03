У Харкові прямо посеред вулиці розстріляли двох людей

У Харкові за підозрою у скоєнні вбивства затримано чоловіка, який на вулиці розстріляв двох осіб.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, труп одного з потерпілих із вогнепальним пораненням голови було виявлено у Фрунзенському районі міста, в районі супермаркету «Таргет», у ніч на 1 грудня.

Другого потерпілого було доставлено із місця події до лікарні непритомним, у тяжкому стані, теж із вогнепальним пораненням голови.

За підозрою у скоєнні вбивства оперативники затримали раніше судимого за незаконне зберігання зброї та крадіжки чоловіка 1981 року народження.

За попередніми даними, мотивом скоєння тяжкого злочину став давній конфлікт між потерпілими і затриманим.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу. Триває слідство.

Підозрюваний перебуває під вартою.

Другий потерпілий, який отримав вогнепальне поранення в голову, наразі перебуває у відділенні реанімації в тяжкому стані.