Ларс фон Трієр отримав європейський «Оскар»

Європейська кіноакадемія в суботу, 3 грудня, підвела підсумки року, вручивши нагороди за найвидатніші досягнення в галузі кінематографічного мистецтва.

Тріумфатором церемонії, що пройшла в Берліні, став фільм датського режисера Ларса фон Трієра «Меланхолія». Камерна драма, що оповідає про наближення до Землі таємничої планети і загрожує знищенням всього живого, була визнана найкращою стрічкою року і відзначена нагородами за кращу роботу художника і за операторську майстерність.

Сам режисер фільму на церемонії так і не з'явився. Навесні цього року фон Трієр став учасником скандалу: за сумнівні висловлювання, виголошені ним під час прес-конференції на Каннському кінофестивалі, його оголосили персоною нон-грата на цьому престижному кіноогляді. Після цього інциденту маестро зарікся спілкуватися з журналістами і з'являтися на публіці.

Володарка «Оскара» Тільда ​​Суінтон була названа найкращою актрисою року за роль у драмі «Щось не так з Кевіном».

Кращим актором було визнано британця Коліна Ферта. Приголомшливо виконана ним роль короля-заіки Георга VI у фільмі «Король говорить!» вже принесла йому кілька великих нагород, серед яких і премія Американської академії кіномистецтв.

Приз за кращу режисуру отримала датчанка Сюзанна Бір за фільм «Помста», раніше в цьому році також удостоєного «Оскара» як краща картина іноземною мовою.

Кращим документальним фільмом року визнана стрічка класика світового кіно Віма Вендерса «Піна», що оповідає про знамениту німецьку танцівницю і хореографа Піну Бауш.

Британський режисер Стівен Фрірз, який прославився фільмами «Небезпечні зв'язки», «Брудні принади» і «Королева», був удостоєний почесного призу за внесок у розвиток кінематографа.

Премія Європейської кіноакадемії, іноді іменована європейським «Оскаром», вважається головною кінематографічною нагородою Європи і вручається з 1988 року.

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