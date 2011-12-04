Голодні чорнобильці п'яту добу сплять просто неба під Кабміном
20:15, 04 грудня 2011Суспільство
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Ставити намети заборонив суд
П'ятий день триває безстрокова акція голодування чорнобильців у центрі Києва.
Півсотні протестувальників розташувалися навпроти Кабміну у Маріїнському парку. Двадцять п'ять із них від вечора вівторка - відмовляються від їжі. Спрагу та голод втамовують чаєм. Такої дієти вже не витримали з десяток активістів. Вони поїхали додому. Решта сплять просто неба на купі листя або ж на лавах. Встановлювати намети чорнобильцям заборонив Печерський райсуд столиці.
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