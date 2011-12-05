Завтра, 6 грудня, у Львові пройде мітинг на підтримку голодуючих чорнобильців Києва та Донецька. Про це УНІАН повідомив співголова ВГО «Громадянський рух «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

За його словами, чорнобильські організації «Матері Чорнобиля», «Діти Чорнобиля» разом з Громадянським рухом «Вперед!» розпочнуть безстрокову акцію протесту проти соціальної політики уряду, оскільки дії влади спрямована не на підтримку найбільш незахищених верств населення, а на їх свідоме знищення.

«Акція триватиме доти, доки влада не почне виконувати закони України та рішення судів держави», - сказав Р.СЕКЕЛА.

За його словами, розпочнеться акція 6 грудня о 9.00 під стінами Львівської обласної державної адміністрації.

«Сьогодні для захисту своїх прав об’єднуються і виходять на спільні акції протестів чорнобильці, підприємці та афганці України. Якщо влада не виконає своїх зобов’язань, то в майбутньому з нами будуть пенсіонери, студенти та інші громадяни. Тоді це вже буде революція, а не акція протесту», - сказав він.

Р.СЕКЕЛА зазначив, що львівський мітинг об’єднає Львів, Київ та Донецьк у єдину протестну акцію проти цинізму та знущання влади.