Прокурор не погоджується з вироком мажору, який збив трьох жінок

Прокуратура Запорізької області, представник якої здійснює підтримку державного обвинувачення у справі Дмитра РУДЯ – сина екс-райпрокурора Дніпропетровська, який збив на смерть на пішохідному переході трьох жінок, вимагає більш жорсткого вироку для підсудного, засудженого в суді першої інстанції до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомив УНІАН держобвинувач у цій кримінальній справі Микола НАЛИВАЙКО.

«Прокуратура Запорізької області готує апеляцію на вирок Хортицького районного суду м. Запоріжжя, яким Д.РУДЬ засуджений до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Думка звинувачення: даний вирок не відповідає ступеню тяжкості скоєного злочину, в результаті якого загинули 3 людини», - сказав він.

За словами М.НАЛИВАЙКА, в апеляції прокуратура наполягатиме на обранні підсудному тієї міри покарання, яку раніше вимагала під час розгляду кримінальної справи Д.РУДЯ в Хортицькому райсуді – позбавленні волі на 7 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Згідно із законодавством, вирок може бути оскаржений упродовж 15 днів з моменту винесення – до 17 грудня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня суд Хортицького району Запоріжжя засудив Д.РУДЯ до позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Це мінімальне покарання за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України суддя під час судового засідання пояснив тим, що обвинувачений відшкодував шкоду, визнав свою провину, розкаявся, а також позицією представника потерпілої сторони, який не наполягав на обранні покарання, пов`язаного з позбавленням волі.

Довідка УНІАН. 20 жовтня 2010 року о 6.40 у Дніпропетровську на вул. Набережної Перемоги джип «Тойота-Прадо» під керуванням Д.РУДЯ здійснив наїзд на пішоходів, які чекали на зелений сигнал світлофора на пішохідному переході посеред проїжджої частини. Водій з місця ДТП втік. Унаслідок ДТП дві жінки померли на місці події, третя потерпіла померла в лікарні. За кілька днів винуватця аварії було затримано, після чого судом було ухвалено рішення про його арешт на період проведення слідства. Під час розгляду кримінальної справи в Хортицькому райсуді Запоріжжя було ухвалено рішення про його звільнення з-під варти під заставу в 17 тис. грн.