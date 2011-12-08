Міліція розкрила вбивство 17-річної школярки

У Севастополі міліція за «гарячими слідами» розкрила вбивство 17-річної школярки.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в м. Севастополь, до чергової частини Гагарінського райвідділу міліції звернулися родичі 17-річної дівчини, які повідомили, що вже день не можуть із нею зв`язатися по телефону. Батьки виїхали в іншу область на похорони, а дочка-школярка залишилася вдома. За дівчиною наглядали родичі, які живуть по сусідству, але коли дядько прийшов до племінниці, двері в квартиру виявилися закритими, в кімнаті горіло світло, а телефон не відповідав.

За місцем проживання дівчини виїхала слідчо-оперативна група й керівництво райвідділу міліції. З дозволу родичів співробітники міліції зламали двері квартири. В одній з кімнат на дивані лежала вбита школярка.

Оперуповноважені кримінального розшуку встановили, що дівчину вбив її 21-річний знайомий. Співробітники міліції встановили місцеперебування хлопця. Він переховувався в квартирі своїх родичів, у шафі. Молодик під час затримання опору не чинив, й зізнався.

Встановлено, що підозрюваний прийшов до дівчини в гості, вони посварилися, й хлопець почав її бити. Від отриманих ударів школярка знепритомніла. Зловмисник згвалтував її, після чого вбив кухонним ножем.

21-річного зловмисника заарештовано. Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).