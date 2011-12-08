У Харкові шукають чоловіка, який вкрав «приймальню депутата»

Харківська міліція розпочала пошук чоловіка, який викрав намет учасників акції чорнобильців.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС у Харківській області, заява про відкрите заволодіння наметом, яка надійшла до чергової частини Дзержинського райвідділу міліції близько 13.30, була належним чином зареєстрована у журналі райвідділу.

Правоохоронці проводять заходи щодо пошуку і затримання зловмисника, встановлюють та опитують свідків події. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за вказаним фактом.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові невідомий викрав намет, який чорнобильці планували встановити у рамках акції на знак протесту проти невиплати пенсій за рішеннями судів.

Чоловік схопив намет, який лежав на землі у зібраному стані, та побіг від будівлі Держпрому у напрямку метро «Університет». За словами одного з організаторів акції Володимира ПРОСКУРІНА, намет, який передбачалося встановити у парковій зоні на площі Свободи, є власністю народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ. Намет мав використовувався як громадська приймальня цього депутата.

Сьогодні, 8 грудня, у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту чорнобильців.