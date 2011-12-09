Донецький банк «Капітал» пограбували ринковий торговець, таксист і вантажник

У Донецьку правоохоронці розкрили вчорашній розбійний напад і пограбування відділення банку «Капітал».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міського управління міліції з посиланням на начальника міськуправління Юрія СЕДНЄВА.

За його словами, всього дві з половиною години було потрібно співробітникам донецької міліції, щоб затримати всіх членів злочинної групи. Можливість діяти з такою оперативністю забезпечив посилений варіант несення служби, що оголошений у зв`язку з погрозами теракту і все ще діє на території міста. Це дозволило задіяти в розкритті злочину вдвічі більшу кількість особового складу, ніж зазвичай, зазначив Ю.СЕДНЄВ.

Він нагадав, що вчора о 16.35 по телефону «102» надійшло повідомлення про те, що невідомі скоїли розбійний напад на відділення банку «Капітал» у Калінінському районі Донецька. На місце виїхала слідчо-оперативна група, і вже близько 19.00 було затримано останнього з грабіжників.

Бандитами виявилися троє приятелів із м. Макіївка. Організатором нападу став 29-річний приватний підприємець, який торгує на Калінінському ринку, його бізнес ось вже кілька років перебував в кризовому стані, накопичилися борги за кредитами. У напарники він покликав свого однокласника-таксиста і 33-річного приятеля, який вже був засуджений за аналогічний злочин у Білорусі та відсидів 13 років. Той працював вантажником на підприємстві бізнесмена.

Як встановили правоохоронці, поплічники, надівши на голови панчохи, увірвалися до приміщення банку, де на той момент було троє співробітників, і під загрозою пістолета зажадали гроші. «Тривожна кнопка» лежала прямо на столі, і один з грабіжників змахнув її на підлогу. Вони забрали з каси 11 тис. 707 грн., 1 тис. 250 євро, 250 дол. і 10 тис. російських рублів і втекли на автомобілі. Таксист розвіз своїх приятелів по домівках.

Водночас, як відзначили в міліції, зловмисники не знали, що за ними практично від самого банку був «хвіст». Маршрут руху машини фігурантів відстежували спочатку піші наряди міліції, а потім підключилися оперативники, було сформовано 5 екіпажів для спостереження за пересуваннями підозрюваних та їхнього затримання.

Таксиста затримали відразу ж, решту - за місцем проживання.

Зловмисники поділили гроші, але не встигли їх витратити, тому у них вилучена вся сума. Також було вилучено газово-дробовий пістолет, який належав організаторові злочинної групи, але не був офіційно зареєстрований.

Стосовно підозрюваних порушено кримінальну справу за ч.3. ст.187 Кримінального кодексу України «Розбій, сполучений з проникненням в житло, інше приміщення або сховище». Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.