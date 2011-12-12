Грабіжники «почистили» донецький банк на мільйон гривень

Сьогодні в Донецьку внаслідок пограбування відділення банку «Кредит Агріколь» було викрадено понад 1 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник прес-служби Донецького міського управління міліції Ольга ПОЧКАЛОВА.

Вона, посилаючись на касира банку, зазначила, що з відділення банку грабіжники винесли 900 тис. грн., 30 тис. дол., 19 тис. євро і 400 тис. рублів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Калінінському районі м. Донецька двома невідомими в масках було скоєно озброєне пограбування відділення банку «Кредит Агріколь», внаслідок якого було поранено трьох відвідувачів. За інформацією Управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації, двоє постраждалих перебувають у лікарнях у важкому стані, один – у стані середньої тяжкості.