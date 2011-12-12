Янукович висловив співчуття у зв’язку зі смертю Ахмета Киримли
23:19, 12 грудня 2011Суспільство
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На 92-му році життя
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття у зв'язку зі смертю голови Центральної ради Кримськотатарського товариства взаємодопомоги і розвитку у Туреччині Ахмета Іхсана Киримли.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.
«Із життя пішла людина, яка зробила вагомий внесок у розбудову дружніх українсько-турецьких взаємин, відомий громадський діяч. В Україні назавжди залишиться світла пам'ять про нього», – йдеться у співчутті глави Української держави рідним і близьким покійного.
Довідка. Турецький політик, поет і громадський діяч А.Киримли народився 1920 року.
Із 1987 р. він очолював Кримськотатарське товариство у Туреччині.
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