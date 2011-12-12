Янукович висловив співчуття у зв’язку зі смертю Ахмета Киримли

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття у зв'язку зі смертю голови Центральної ради Кримськотатарського товариства взаємодопомоги і розвитку у Туреччині Ахмета Іхсана Киримли.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

«Із життя пішла людина, яка зробила вагомий внесок у розбудову дружніх українсько-турецьких взаємин, відомий громадський діяч. В Україні назавжди залишиться світла пам'ять про нього», – йдеться у співчутті глави Української держави рідним і близьким покійного.

Довідка. Турецький політик, поет і громадський діяч А.Киримли народився 1920 року.

Із 1987 р. він очолював Кримськотатарське товариство у Туреччині.