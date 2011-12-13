Викрито організаторів «фінансової піраміди»

Співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю викрили злочинну групу, члени якої протягом 2008-2011 років, створивши у Чернівцях три підприємства, організували злочинну схему привласнення коштів громадян за принципом «фінансової піраміди».

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Чернівецькій області, члени злочинної групи в період з вересня 2008 року до нинішнього часу незаконно заволоділи коштами громадян у розмірі понад 2,5 млн. грн. Внаслідок афери потерпіла понад тисяча осіб. Також філії підприємств діяли у Львові, Тернополі, Ужгороді, Луцьку, Хмельницькому та Вінниці.

Фінансові махінатори, обіцяючи швидку видачу кредитів населенню, без застави майна та будь-яких довідок, а також обіцяючи низьку відсоткову ставку за користування кредитними коштами та тривалий час його погашення малими платежами, повідомляли, що для отримання кредитних коштів громадянам необхідно сплатити страховий внесок та платіж за послуги фірми, після чого вони отримають обіцяну суму коштів у кредит. Оголошення та рекламу про надання позик на вигідних умовах аферисти розмістили навіть у засобах масової інформації.

Однак після здійснення громадянами цих платежів на рахунки фірм - ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця-Захід» та ТОВ «Нова Скарбниця-Плюс» - шахраї, зловживаючи довірою громадян, під різними приводами змушували їх сплачувати ще й щомісячні платежі з погашення кредиту, який фактично не видавався. Щоб не втратити раніше внесені кошти, потерпілі, маючи надію на отримання в кредит коштів, здійснювали щомісячні платежі. Жодному з вкладників за весь період діяльності вказаних товариств з обмеженою відповідальністю кредиту (позики) надано не було.

Стосовно 5 осіб порушено кримінальну справу за частинами 2 і 3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Засновник трьох товариств перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, інші четверо, з яких один заступник директора та три консультанти, знаходяться на підписці про невиїзд.