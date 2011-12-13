Фінал Міжнародного конкурсу «Срібне перо» відбудеться у Судаку

З 15 до 17 грудня 2011 року в Судаку (Автономна Республіка Крим) відбудеться підбиття підсумків Х Міжнародного відкритого творчого конкурсу журналістів «Срібне перо».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з інформації, організаторами конкурсу виступають Національна спілка журналістів України, його кримська журналістська організація, Рескомітет АРК з інформації за підтримки Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

За інформацією організаторів, «Срібне перо» - унікальний конкурс, який дає змогу змагатися в різних номінаціях журналістам газет, радіо, телебачення, інформаційних агентств, інших ЗМІ незалежно від їх формату, форми власності, концепції. Головний критерій відбору робіт і переможців – висока майстерність, яскраве слово в журналістиці, відданість професії.

Мета конкурсу - сприяти піднесенню авторитету засобів масової інформації в суспільстві, підвищувати професійну майстерність журналістів, зміцнювати імідж Криму як гостинного регіону, що динамічно розвивається.

У конкурсі «Срібне перо» беруть участь журналісти з України, Росії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Німеччини, США. Загалом на суд журі надійшло близько 500 робіт – від перших студентських заміток і юнкорівських проб до повноформатних телевізійних фільмів, повноколірних альбомів, фотобуклетів, біографічних книг.

До журі конкурсу входять: академік, директор інституту журналістики Київського Національного університету ім. Т.Шевченко Володимир РІЗУН, президент Добродійного Фонду «Журналістська ініціатива» Людмила МЕХ, Ігор ЛАТАШЕВСЬКИЙ (телерадіокомпанія «Ера») та інші.

Нагородження відбуватиметься в номінаціях: «Журналістська акція року», “Журналістська майстерність», «Краща газетна публікація», «Нові медіа» (інтернет-видання, інформаційні агентства, медіа-портали, конвергентні ЗМІ), «Кримські пріоритети» (нове обличчя і роль Криму в нинішній Україні), «Підготовка журналістських кадрів» таі ін.

Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами, медалями, спеціальними призами.