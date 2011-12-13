У київську житлову програму можуть включити робітників заводів

Влада Києва розглядає можливість поширити на робітників заводів та промислових підприємств міську програму допомоги в отриманні житла.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр ПОПОВ під час відвідин державного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал».

«Я знаю про проблему житла, яка особливо актуальна для молодих працівників заводів. Сьогодні у нас дуже активно працює програма, за якою держава фінансує 30% вартості квартир. Ще 20% виділяємо з міського бюджету. А це уже житло за півціни, тобто суттєва підтримка робітничої молоді», – зазначив О.ПОПОВ під час зустрічі з колективом підприємства.

За його словами, нині місто фінансує 20% вартості будівництва квартир для освітян та медиків. Водночас О.ПОПОВ висловив намір ініціювати окреме рішення Київради, яке передбачатиме поширення програми ще й на робітників заводів та промислових підприємств.

«Я знаю, що була пропозиція виділити земельну ділянку на території заводу для будівництва такого житла. Ми детально вивчимо таку можливість і усіляко сприятимемо покращенню соціальних і житлових умов співробітників великих промислових підприємств», – зазначив голова КМДА.

Також він розповів, що Київ володіє технологіями, які дають змогу суттєво здешевити вартість будівництва соціального житла. Собівартість квадратного метра за таких умов може знизитись до 4 тис. грн.