Фраза «Спасибо жителям Донбасса» увійшла до ТОП-5 подій року за запитами українців у Google.

Про це йдеться у щорічному рейтингу Zeitgeist 2011, поширеному сьогодні українським представництвом Google.

Водночас, найгучнішою подією року - очима українських користувачів пошукової системи Google - став суд над екс-прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО. Другим за популярністю запитом у цій категорії стала пенсійна реформа. Знаменита речівка динамовських ultras за популярністю запитів посіла 3-е місце в рейтингу.

Далі в рейтингу розмістилися подробиці народження дочки у співачки Ані ЛОРАК, землетрус у Японії, події в Лівії, конфлікт між Романом ЛАНДІКОМ і Марією КОРШУНОВОЮ в луганському ресторані «Баккара», відкриття НСК «Олімпійський», весілля принца Великої Британії Вільяма, а також переведення часу.