Кримчанина, який два роки жив з мертвою матір'ю, поклали до психлікарні

У Криму госпіталізували до психіатричної лікарні чоловіка, який два роки прожив в однокімнатній квартирі в Євпаторії з тілом померлої матері.

Про це повідомили УНІАН у прес-служба Головного управління МВС України в Криму.

«Під час опитування 60-річний родич померлої поводився неадекватно. Міліціонерам пояснив, що мати нібито померла приблизно двадцяти днів тому. Пізніше з`ясувалося, що чоловік перебуває на обліку у психіатра. В даний час його помістили до психіатричної лікарні для стаціонарного лікування», - зазначається у прес-релізі.

Судмедексперт під час первинного огляду тіла жінки, 1928 року народження, видимих пошкоджень не знайшов.

За словами сусідів, немолода жінка хворіла на онкологічне захворювання. Востаннє її бачили живою близько двох років тому.

Як повідомляв УНІАН, муміфіковане тіло пенсіонерки міліція знайшла у квартирі в Євпаторії минулого тижня після надходження від мешканців скарги на те, що сусід тягне до своєї квартири непотріб, і тому в під`їзді стоїть стійкий неприємний запах.

Житло справді нагадувало звалище, а на ліжку лежала мумія.