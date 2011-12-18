Банкір: попит на валюту зменшується

У грудні населення продає банкам більше валюти, ніж купує.

Про це повідомив перший заступник голови правління Дочірнього банку «Сбербанку Росії» Олександр Ведяхін під час круглого столу «Демпінг на депозитному ринку: які додаткові ризики для системи та вкладників означає хвиля підвищення відсоткових ставок?», пише «Дзеркало тижня. Україна».

«Ми побачили зміни тренду – купівля валюти банком перевищила продажі. В інших установах схожа ситуація. Це стандартне падіння попиту перед різдвяними святами і Новим роком. Але тим не менш, ми вважаємо, що якщо регулятор продовжує успішно підтримувати рівновагу на валютному ринку, то це дає хороший месидж для банківської системи», — наголосив банкір.

Нагадаємо, що в листопаді населення придбало у банків валюти на 1,37 млрд дол. більше, ніж продало. У жовтні цей показник становив 1,414 млрд дол., у вересні (до введення «паспортизації» валютно-обмінних операцій) – 2,093 млрд дол