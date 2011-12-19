Слідчий крав зі службового сейфу гроші, вилучені під час обшуку

Слідчим відділом прокуратури Черкаської області порушено кримінальну справу стосовно заступника начальника відділу слідчого управління УМВС України в області за фактом перевищення влади, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян та державним інтересам, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, слідством встановлено, що заступник начальника відділу обласного слідчого управління, порушуючи вимоги Закону «Про міліцію» та Кримінально-процесуального кодексу України, дискредитуючи МВС, достовірно знаючи, що в провадженні його підлеглої перебуває кримінальна справа за обвинуваченням громадянки за злочин, передбачений п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство з корисливих мотивів, в ході розслідування якої, під час обшуку було вилучено 200 євро і понад 5 тис. грн., неодноразово брав із службового сейфа вищевказані грошові кошти різними сумами.

У подальшому, з метою приховати свої злочинні дії та, уникнути повернення цих грошей, надав своїй підлеглій для приєднання до матеріалів кримінальної справи заздалегідь підроблені документи, серед яких була розписка на ім’я фіктивного племінника підозрюваної про видачу вказаної суми останньому.

Своїми умисними діями заступник начальника слідчого управління УМВС в Черкаській області перевищив надані йому владні повноваження, чим спричинив істотну шкоду державним інтересам у вигляді підриву авторитету органів МВС та інтересам підозрюваної, зазначили у прес-службі прокуратури.