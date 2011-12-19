Порушено 32 кримінальні справи на захист прав дітей

У Вінницькій області з початку 2011 року на захист прав дітей прокурорами порушено 32 кримінальні справи.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області.

Із загальної кількості порушених кримінальних справ 25 вже направлено до суду, на усунення виявлених порушень закону внесено і задоволено 608 приписів та подань, 206 протестів, за результатами їх розгляду притягнуто до різних видів відповідальності 596 посадових осіб, відшкодовано понад 2 млн. грн.

У прокуратурі зазначають, що працівниками освіти допускаються непоодинокі порушення прав дітей на освіту, факти насильства стосовно учнів, вчиняються правопорушення, пов'язані з корупцією. Не вживається належних заходів й щодо попередження травматизму учнів під час навчального процесу, а в окремих районах такі випадки приховуються.

Службами у справах дітей допускаються порушення житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дітям вказаної категорії несвоєчасно встановлюється відповідний статус. Посадовими особами служб в окремих районах неналежно ведеться банк даних дітей пільгової категорії, порушуються права дітей, які виховуються у прийомних сім’ях тощо.

Прокурорськими перевірками такі порушення виявлялись у Вінницькому, Гайсинському, Калинівському, Козятинському, Піщанському, Томашпільському, Шаргородському та інших районах.

За даними прокуратури, органами внутрішніх справ не приділяється належна увага інформаційно-аналітичному забезпеченню профілактики правопорушень у підлітковому середовищі, взаємодії кримінальної міліції у справах дітей із службою дільничних інспекторів міліції, слідчими та іншими підрозділами, з органами і закладами освіти, службою у справах дітей. У більшості з перевірених прокурорами відділів внутрішніх справ неефективною є робота щодо попередження пияцтва і наркоманії серед неповнолітніх.

У підрозділах кримінальної міліції у справах дітей відділів внутрішніх справ Жмеринського, Погребищенського, Піщанського, Шаргородського, Тульчинського та інших районів недостатньо уваги приділяється контролю за поведінкою дітей, обвинувачених у вчиненні злочинів, звільнених з місць позбавлення волі, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі тощо. У райвідділах внутрішніх справ Томашпільського, Тульчинського, Тростянецького та інших районів неналежно здійснюються профілактичні заходи щодо дорослих, які спонукають неповнолітніх до злочинів та іншої протиправної діяльності.