Порушено 32 кримінальні справи на захист прав дітей

01:02, 19 грудня 2011
Суспільство
1689 0

Коментує вінницька прокуратура

У Вінницькій області з початку 2011 року на захист прав дітей прокурорами порушено 32 кримінальні справи.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області.

Із загальної кількості порушених кримінальних справ 25 вже направлено до суду, на усунення виявлених порушень закону внесено і задоволено 608 приписів та подань, 206 протестів, за результатами їх розгляду притягнуто до різних видів відповідальності 596 посадових осіб, відшкодовано понад 2 млн. грн.

У прокуратурі зазначають, що працівниками освіти допускаються непоодинокі порушення прав дітей на освіту, факти насильства стосовно учнів, вчиняються правопорушення, пов'язані з корупцією. Не вживається належних заходів й щодо попередження травматизму учнів під час навчального процесу, а в окремих районах такі випадки приховуються.

Службами у справах дітей допускаються порушення житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дітям вказаної категорії несвоєчасно встановлюється відповідний статус. Посадовими особами служб в окремих районах неналежно ведеться банк даних дітей пільгової категорії, порушуються права дітей, які виховуються у прийомних сім’ях тощо.

Прокурорськими перевірками такі порушення виявлялись у Вінницькому, Гайсинському, Калинівському, Козятинському, Піщанському, Томашпільському, Шаргородському та інших районах.

За даними прокуратури, органами внутрішніх справ не приділяється належна увага інформаційно-аналітичному забезпеченню профілактики правопорушень у підлітковому середовищі, взаємодії кримінальної міліції у справах дітей із службою дільничних інспекторів міліції, слідчими та іншими підрозділами, з органами і закладами освіти, службою у справах дітей. У більшості з перевірених прокурорами відділів внутрішніх справ неефективною є робота щодо попередження пияцтва і наркоманії серед неповнолітніх.

У підрозділах кримінальної міліції у справах дітей відділів внутрішніх справ Жмеринського, Погребищенського, Піщанського, Шаргородського, Тульчинського та інших районів недостатньо уваги приділяється контролю за поведінкою дітей, обвинувачених у вчиненні злочинів, звільнених з місць позбавлення волі, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі тощо. У райвідділах внутрішніх справ Томашпільського, Тульчинського, Тростянецького та інших районів неналежно здійснюються профілактичні заходи щодо дорослих, які спонукають неповнолітніх до злочинів та іншої протиправної діяльності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter