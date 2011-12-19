Губернатор хоче повернути білорусів на хмельницькі ринки

Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА хоче повернути білорусів на хмельницькі ринки.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

“Через Угоду про співробітництво з керівництвом Мінського обласного виконавчого комітету ми хочемо затягнути підприємців з Білорусі на хмельницькі ринки. Ви ж подивіться: якщо раніше вони постійно їздили скуповуватися на наші ринки, то тепер суттєво зменшили свої закупівельні можливості”, - сказав очільник ОДА.

Він наголосив, що дав доручення керівництву ДАІ в області не звертати увагу та не зупиняти автомобілі з білоруськими номерами.

Як повідомляв УНІАН, Хмельницька облдержадміністрація підписала з Мінським обласним виконавчим комітетом програму торговельно-економічного, науково-технічного та культурного співробітництва на 2012-2013 роки.

Документ підписано 1-2 грудня у Мінську.

Програмою передбачено розвивати і зміцнювати дружні відносини між народами України і Білорусі, співпрацю в гуманітарних, економічних сферах, зокрема підтримку та сприяння підприємствам, організаціям Хмельниччини на території дружньої країни.