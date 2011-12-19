Губернатор хоче повернути білорусів на хмельницькі ринки
Наказав ДАІ не зупиняти їхні автівки
Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА хоче повернути білорусів на хмельницькі ринки.
Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.
“Через Угоду про співробітництво з керівництвом Мінського обласного виконавчого комітету ми хочемо затягнути підприємців з Білорусі на хмельницькі ринки. Ви ж подивіться: якщо раніше вони постійно їздили скуповуватися на наші ринки, то тепер суттєво зменшили свої закупівельні можливості”, - сказав очільник ОДА.
Він наголосив, що дав доручення керівництву ДАІ в області не звертати увагу та не зупиняти автомобілі з білоруськими номерами.
Як повідомляв УНІАН, Хмельницька облдержадміністрація підписала з Мінським обласним виконавчим комітетом програму торговельно-економічного, науково-технічного та культурного співробітництва на 2012-2013 роки.
Документ підписано 1-2 грудня у Мінську.
Програмою передбачено розвивати і зміцнювати дружні відносини між народами України і Білорусі, співпрацю в гуманітарних, економічних сферах, зокрема підтримку та сприяння підприємствам, організаціям Хмельниччини на території дружньої країни.