У Херсоні відкриття ялинки перенесли через смерть ректора

Вчора на 48-му році життя помер ректор Херсонського державного університету Олег МІШУКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, О.МІШУКОВ помер в обласній клінічній лікарні, куди він потрапив тиждень тому з широким інсультом.

У зв`язку зі смертю О.МІШУКОВА заплановане на 19 грудня відкриття міської новорічної ялинки перенесене на п`ятницю, 23 грудня. Таке розпорядження видав мер Херсона Володимир САЛЬДО.

Довідка УНІАН. О.МІШУКОВ 13 липня 2011 року був призначений ректором Херсонського державного університету. До цього довго працював проректором ХДУ, завідував кафедрою світової літератури і культури.

Заслужений працівник культури України (1998 р.), заслужений діяч мистецтв України” (2003 р.). Почесний громадянин м. Херсона (2009 р.), депутат Херсонської обласної ради. Член Партії регіонів.

У 2004, 2009-2010 роках був довіреною особою кандидата в Президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА за 185-м виборчим округом.