Адвокати Ландіка добиваються кримінальної справи проти потерпілої

Адвокати депутат Луганської міськради Романа ЛАНДІКА оскаржили відмову у порушенні кримінальної справи щодо Марії КОРШУНОВОЇ за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень їх підзахисному.

Про це повідомив УНІАН адвокат Р.ЛАНДІКА Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

За його словами, заяву про порушення такої справи Р.ЛАНДІК подав до РВВС Ленінського району Луганська у день інциденту в ресторані «Баккара», 4 липня поточного року. 27 жовтня суд ухвалив відмовити у порушенні цієї справи. Про відмову Р.ЛАНДІКУ і його адвокатам стало відомо тільки під час судового засідання 14 грудня.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі у ресторані «Баккара» у Луганську син народного депутата від ПР Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив Марію КОРШУНОВУ. Відеозапис побиття потрапив до Інтернету.