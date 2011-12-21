ЗМІ: Мінекології хоче прибрати до рук київський зоопарк

Київський зоопарк хочуть передати із комунальної власності державі, йдеться в сюжеті ТСН.

Опікуватися тваринами зібралося міністерство екології та природних ресурсів, надіславши листа до КМДА.

За звіряче питання особисто взявся міністр Микола Злочевський та пообіцяв, що смерті в зоопарку припиняться. З нового року мінекології взагалі планує виділити звіринцю 100 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що лист мінекології потрапив до голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра Бригинця, який з підозрою поставився до такої ініціативи.

"Міністерство збирається готувати звірів до Євро-2012, це викликає у мене легку іронію, тому що уявити, що туристи, які приїжджатимуть на футбол, захочуть відвідати в Києві замість берлінського Київський зоопарк... ну це наївно", - вважає Бригинець.

Він також висловив переконання, що передача зоопарку на на інший баланс, його проблем не вирішить. Наразі достеменно невідомо, скільки всього тварин загинуло у звіринці. Екологи називають цифру у 500 звірів, у зоопарку ж нарахували лише 36.

Щоби з`ясувати, чому гинуть тварини, запевняє депутат, треба створити спеціальну комісію, яка докопається до суті.

"Якби не закінчилось тим, що коли передадуть зоопарк в державну власність звідти звірів почнуть виселяти, тобто сьогодні не зрозуміла позиція, яка є у влади", - пояснив Бригинець.

Заступник столичного голови Олександр Пузанов запевняє, що зоопарк залишиться там, де був. "Принципова позиція, забудови цієї території не буде, зоопарк буде в комунальній власності, і на цьому місці буде зоопарк", - заявив Пузанов.

Усі чутки щодо перенесення звіринцю за місто, чиновники спростовують. А от працівниці зоосаду переконані, що тут собака глибше зарита, ніби 36 гектарів майже в центрі міста комусь жити спокійно не дають.

Директор звіринцю коментувати ситуацію на камеру відмовляється. Але телефоном зізнається, що все залежить від суми, яку міністерство готове запропонувати.

"Якщо нас будуть забирати на нормальні умови, якщо буде фінансувати держава, а міністерство буде давати гроші, то цікава умова", - сказав Олексій Толстоухов.

Доля київського звіринцю має бути вирішена найближчим часом. оскільки до Євро-2012 залишилося трохи більше півроку.