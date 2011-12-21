Новорічний мюзикл «Фея лісу та чарівний меч» від Парку Київська Русь

Центр культури та історії «Парк Київська Русь» 24-30 грудня 2011 року та 2-6 січня 2012 року покаже новорічну дитячу виставу-мюзикл «Фея лісу та чарівний меч».

Вистава відбудеться у столичному кінотеатрі «Кінопанорама» (ул. Шота Руставелі, 19). На день планується по два покази - о 11.00 та о 13.00.

«Весела лірична казка-фентезі перенесе дітей та їх батьків у чарівний світ фантастичних героїв та відважних воїнів. У глибині дрімучого казкового лісу, в темній печері фея заховала Чарівний Меч. Здобути його може тільки найшляхетніший, чесний і сміливий принц. Але вхід до печери захищає суворий Залізний Воїн. Та й, крім того, заволодіти чарівним мечем хоче підступний правитель країни - король Всевлад Перший. Добре, що юна принцеса Миловида не поділяє погляди свого батька і разом зі своїм другом, містичним звірятком Вубі, намагається допомогти сміливому юнакові», - розповіли у «Парку Київська Русь».

Організатори обіцяють незабутню святкову атмосферу, акробатичні трюки і битви на мечах у виконанні кращих каскадерів України, барвисті костюми, пісні, гумор.

Перед кожною виставою на юних глядачів чекає ігрова програма з Дідом Морозом і Снігуронькою: загадки і рухливі естафети, хороводи біля новорічної ялинки.

Квитки на виставу можна придбати в театральних касах: Карабас, Квитки.ua, Show-ticketта Bilethouse.

Партнер заходу - Всеукраїнська молодіжна громадська організація ”Союз молоді регіонів України”.