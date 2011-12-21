Кримський Дід Мороз прийматиме «диких» дітей лише годину на день

У Севастополі відкрилася Південна резиденція Діда Мороза.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відкриття резиденції на території дитячого оздоровчого містечка «Лукомор`я» включала новорічний концерт казкових героїв з почту Діда Мороза, парад казкових героїв, урочистий в`їзд на санях Діда Мороза і його почту, запалювання вогнів на центральній новорічній ялинці в Південній резиденції Діда Мороза, власне відкриття будинку Діда Мороза, розміщеного у стилізованому під старовину замку.

Графік перебування Діда Мороза у південній резиденції розписано на кілька днів наперед. Щодня до настання Нового року до нього в гості приїжджатимуть учні шкіл Севастополя і Сімферополя, а з 16-ї до 17-ї годин новий будинок Діда Мороза буде відкритий для вільного відвідування у порядку «живої черги».

Перший заступник голови міської держадміністрації Сергій САВЕНКОВ, який взяв участь у святковому заході, під час виступу відзначив, що «цього року новим для всіх нас стане відкриття Південної резиденції Діда Мороза, це означає, що з цього дня Дід Мороз отримує постійну прописку у Севастополі».

На думку С.САВЕНКОВА, «свят у наших дітей має бути якомога більше». За його словами, «Севастополь взагалі має стати містом, де створюються свята, нові фестивалі». Для цього, як вважає віце-губернатор, у міста «є всі можливості, потрібні лише ваш ентузіазм і бажання».

С.САВЕНКОВ також вважає, що в Севастополі потрібно розробити програму створення в кожному районі міста дитячих містечок, подібних до «Лукомор`я».