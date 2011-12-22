Луганщина визнала себе Європейським прикордонним регіоном

Луганська область вступила в Асоціацію Європейських прикордонних регіонів.

За таке рішення проголосували депутати обласної ради сьогодні на черговій сесії, повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник Головного управління економіки Луганської облдержадміністрації Ігор АГІБАЛОВ.

За його словами, членство області в цій організації дозволить їй брати участь в європейських програмах.

«Це програми фінансування розвитку територій, взаємної кооперації, поставок товарів, надання грантів. Вступ області до Асоціації підтверджує той факт, що вона є суб'єктом відносин Євросоюзу», - сказав І.АГІБАЛОВ.

Як уточнив у коментарі УНІАН голова комітету з питань територій пріоритетного розвитку облради Сергій ШЕВЧЕНКО, Луганська область вступила в Асоціацію в рамках її участі в трансграничній організації Єврорегіон «Донбас».

«Єврорегіон Донбас» було прийнято до складу Асоціації Європейських прикордонних регіонів на початку грудня у Фінляндії. Тепер всі території, що входять до «Донбасу», мають ратифікувати це рішення, що сьогодні й сталося на сесії», - сказав С.ШЕВЧЕНКО.

За його словами, в обов'язки Луганської області як члена Асоціації входитиме сплата членських внесків раз на рік у розмірі 1,35 тис. євро.

«Членство в Асоціації дає нам прямий вихід на Євросоюз. Ми потрапляємо під програму «Східне партнерство» як територія держави, що межує з Євросоюзом. Чим сидіти і чекати манни небесної, треба самим пробивати дорогу і починати співпрацю з Європою. Країни ЄС зацікавлені ліквідувати незаконну міграцію, яка йде до Європи через нашу територію, програми передбачають фінансову допомогу в облаштуванні кордону, нормалізації екології, запровадженні енергозберігаючих технологій», - сказав С.ШЕВЧЕНКО

Довідка УНІАН: Асоціація Європейських прикордонних регіонів (Association of European Border Regions, AEBR) створена в Європі в 1971 році країнами, чиї прикордонні регіони були у минулому об'єднані загальною історією, культурою та іншими чинниками. Членами AEBR на цей час є 90 зі 115 реально діючих європейських прикордонних регіонів (єврорегіонів).

Єврорегіон «Донбас» створено 29 жовтня 2010 року. Він включає Луганську і Донецьку (Україна), а також Ростовську (РФ) області. На його території в 153 тис. кв.км проживає 11,5 млн. чоловік.