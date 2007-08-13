Через неполадки вимкнули одразу два енергоблоки українських АЕС
11:16, 13 серпня 2007Суспільство
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Інформація НАЕК Енергоатом
|Рівненська АЕС
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАЕК «Енергоатом».
Крім того, 11 серпня о 00 год. 20 хв. енергоблок №5 Запорізької АЕС відключений від мережі для проведення середнього планового ремонту.
У той же час, 10 серпня енергоблок №2 Запорізької АЕС підключений до мережі після усунення дефекту на трубопроводі другого контура.
Сьогодні на атомних станціях України в роботі знаходяться 11 з 15 енергоблоків. Продовжуються ремонтні роботи на першому енергоблоці Рівненської АЕС і першому енергоблоці Південно-Української АЕС.
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