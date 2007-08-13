Через неполадки вимкнули одразу два енергоблоки українських АЕС

Четвертий енергоблок Рівненської АЕС 12 серпня о 19 год. 38 хв. відключений від енергомережі для усунення неполадок.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАЕК «Енергоатом».

Крім того, 11 серпня о 00 год. 20 хв. енергоблок №5 Запорізької АЕС відключений від мережі для проведення середнього планового ремонту.

У той же час, 10 серпня енергоблок №2 Запорізької АЕС підключений до мережі після усунення дефекту на трубопроводі другого контура.

Сьогодні на атомних станціях України в роботі знаходяться 11 з 15 енергоблоків. Продовжуються ремонтні роботи на першому енергоблоці Рівненської АЕС і першому енергоблоці Південно-Української АЕС.