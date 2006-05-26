У Києві завалився двоповерховий будинок

16:35, 26 травня 2006
Суспільство
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Причина - зсув грунту

У Солом`янському районі міста Києва, на вулиці Привітній, 3, зруйнувався двоповерховий приватний будинок (перший поверх використовувався під гаражі, другий поверх - як тимчасові житлові приміщення). Про це ForUm’у повідомили в прес-службі МНС.

Попередня причина руйнування будинку - зсув грунту в котловані, який виритий поряд під будівництво багатоповерхового житлового будинку. Постраждалих немає. До відновлювальних робіт залучені  аварійні бригади комунальних служб. 

  

 

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