Двох міліціонерів засудили за тортури

У Донецькій області двоє працівників міліції за перевищення службових повноважень і застосування тортур до підозрюваного засуджені до чотирьох років позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, під час дослідчої перевірки за заявою про крадіжку двоє правоохоронців проводили опитування жителя м. Сніжне. При проведенні опитування міліціонери примушували громадянина до надання свідомо неправдивих свідчень, що викривали його у скоєнні зазначеної крадіжки. Діставши відмову, працівники міліції почали ображати чоловіка і застосовувати до нього фізичну силу, тим самим принижуючи його честь і гідність. Так і не одержавши потрібних свідчень, потерпілого відпустили.

Як повідомив начальник відділу участі прокурорів у розгляді справ Апеляційним судом Донецької області Фелікс КАШАРСЬКИЙ, за даним фактом прокуратурою було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) і ч.2 ст.127 (тортури) Кримінального кодексу України.

«Міський суд м.Сніжного засудив колишніх міліціонерів до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України строком на 3 роки. Також суд ухвалив рішення стягнути із засуджених на користь потерпілого 20 тис. грн. в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди», - повідомив Ф.КАШАРСЬКИЙ.

Він також відзначив, що постановою судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області вирок суду першої інстанції було залишено без змін.