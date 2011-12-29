У центрі Донецька пограбували банк: 5 трупів (доповнена)

Сьогодні о 15.15 в центрі Донецька було пограбовано відділення банку, в результаті нальоту злочинців убито 5 осіб.

Даний факт кореспонденту УНІАН підтвердила керівник прес-служби Донецького міського управління міліції Ольга ПОЧКАЛОВА.

«Так, там 5 трупів. Сьогодні о 15.15 надійшло повідомлення на телефон «102» від оператора охоронної фірми, що потрібна допомога міліції у відділенні «ПриватБанку» по Театральному проспекту, 21. Є трупи», - сказала О.ПОЧКАЛОВА.

Вона додала, що про грабіжників «нічого поки невідомо», і правоохоронні органи «зараз тільки проводять необхідну роботу».

За даними Управління зв`язків з громадськістю МВС України, вбито охоронця приватної фірми. Пізнання тіл ще чотирьох загиблих ведеться. Встановлюється, з якого знаряддя стріляли, скільки було грабіжників і як вони зникли після скоєння злочину. Також встановлюється, чи вкрадено з банку гроші, відзначили в міліції.