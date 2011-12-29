ПриватБанк обіцяє мільйон за затримання злочинців

Усі п'ятеро людей, яких сьогодні розстріляли у відділенні «ПриватБанку» в Донецьку, були його співробітниками.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті «ПриватБанку» з посиланням на службу безпеки банку.

У повідомленні зазначається, що 29 грудня відділення «ПриватБанку» в самому центрі Донецька зазнало розбійного нападу з боку групи озброєних злочинців. Нападники холоднокровно розстріляли п'ятьох співробітників банку, які від отриманих поранень померли на місці.

«Ми шоковані цим звірячим злочином, і висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким наших співробітників, загиблих від рук бандитів, – сказав голова правління «ПриватБанку» Олександр ДУБІЛЕТ. – Із таким звірством ми зустрічаємося вперше за всю свою історію, в банку впевнені, що цей злочин буде розкрито в найкоротші строки і вбивці людей понесуть покарання».

Також у повідомленні йдеться, що «ПриватБанк» гарантує виплату винагороди у розмірі 1 млн. грн. за інформацію, що сприятиме розкриттю розбійного нападу на відділення банку й затриманню злочинців.