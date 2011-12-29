У Сєвєродонецьку виявлено перевищення радіаційного фону

У Сєвєродонецьку Луганської області біля поліклініки № 2 частину тротуару і газону кілька метрів довжиною вже другий день огороджено сигнальною стрічкою.

Як повідомляє місцева газета «Час пик», в огородженій зоні виявлено перевищення радіаційного фону.

Цю інформацію УНІАН підтвердив головний санітарний лікар Луганської області Володимир ЖДАНОВ.

За його словами, матеріали щодо цієї події передано до регіонального управління Держінспекції з ядерної і радіаційної безпеки.

Водночас він не уточнив, наскільки перевищено радіаційний фон на огородженій ділянці у Сєвєродонецьку.

За інформацією газети «Час пик», джерелом підвищеного радіовипромінювання є цезій або стронцій, який знаходиться на невідомій глибині.

«У самій поліклініці і біля житлових будинків рівень випромінювання в межах норми. 29 грудня фахівці з Дніпропетровська прибиратимуть заражений ґрунт із захищеної ділянки. За словами головного лікаря сєвєродонецької СЕС Ольги ЦИГЕЛЬНИК, серйозних причин для занепокоєння населення немає», - пише видання.

Управління МНС в Луганській області дану подію не коментує.