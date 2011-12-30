Українці отримали з-за кордону 4 млрд. доларів

Обсяг приватних грошових переказів з-за кордону в Україну в січні-вересні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшився на 21% - до 4,447 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загальної суми 32,1%, або 1,429 млрд. дол., становили перекази з Росії, 10,3%, або 460,1 млн. дол., - перекази із США, 6,9%, або 308,3 млн. дол., - із Німеччини, 5,7%, або 251,5 млн. дол., - із Греції, 5,6%, або 249,4 млн. дол., - із Кіпру, 5,6%, або 248,9 млн. дол., - з Італії.

НБУ зазначає, що дані розраховано на підставі банківської звітності про фінансові операції з нерезидентами України і про перекази, які здійснено з використанням міжнародних систем переказу коштів, і не враховують обсяги коштів, що надійшли в Україну неформальними каналами та з використанням систем переказу коштів, створених резидентами України.