У кримської міліції новий начальник

30 грудня заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник апарату Дмитро Ворона представив особовому складу кримського міліційного главку в.о. начальника Головного управління МВС України в АР Крим генерал-майора міліції Михайла Слєпанєва, повідомляє прес-служба ГУ.



До цього М. Слєпанєв очолював УМВС України в Миколаївській області.



- Позиція міністра полягає в тому, що повинна бути кадрова стабільність, а також спадковість у роботі. Виходячи з цього, сьогодні я представляю вам в.о. начальника Головного управління генерал-майора міліції Михайла Анатолійовича Слєпанєва, все життя пропрацював у міліції і пройшов усі щаблі служби, - звернувся до присутніх Д.Ворона.



У свою чергу М.Слєпанєв подякував міністрові внутрішніх справ за виявлену довіру.



- Крим - це дійсно досить складний і напружений регіон, - підкреслив він. - Я розумію, що, займаючи таку посаду, доведеться дуже серйозно працювати для того, щоб обстановка в автономії була стабільною. Відразу кажу: ніяких кадрових перестановок в главку я не робитиму, я хотів би у своїй роботі спиратися на кадровий потенціал кримської міліції, - зазначив він.



Довідка. 58-річний М. Слєпанєв народився в м.Слов 'янську Донецької області і прослужив в Слов'янському міськвідділі міліції з 1974-го по 2005 р. Був звільнений за віком, проте повернувся на службу і з березня 2007-го по вересень 2008-го був першим заступником начальника ГУ МВС в Донецькій області. Знову звільнений за віком і знову повернувся: з березня 2010-го очолював УМВС у Миколаївській області.