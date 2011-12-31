Навесні в Україні може з'явитися жандармерія

Навесні до Верховної Ради будуть внесені законопроекти про органи внутрішніх справ. За словами їх ініціатора - генерал-лейтенанта, нардепа від Партії регіонів Василя Грицака, ідея полягає в тому, щоб побудувати абсолютно нову систему на існуючій базі МВС.



Автори пропонують розділити міністерство на загальнонаціональні сили - жандармерію і міську поліцію, створити слідчий комітет, передає РосБізнесКонсалтинг.



При проведенні реформи, за словами В. Грицака ініціатори нових законів спиратимуться на європейський досвід, ними "досконально вивчена система правоохоронних органів Німеччини, Франції, Британії, Угорщини, Польщі".



Також до системи МВС пропонують включити державну міграційну службу, службу порятунку (нинішнє МНС), державну прикордонну службу і ще ряд департаментів. Деякі структурні зміни дозволять позбутися дублюючих функцій в поліції, провести переатестацію співробітників і скоротити штати.



За словами керівника прес-служби МВС Володимира Поліщука, спроби реформування відомства проводилися з початку дев'яностих, кілька разів змінювалася структура міністерства, його підрозділів. "Але щораз усе впиралося в існування кількісних показників при розкритті злочинів, це штучні норми, які нерідко призводили до порушення прав і свобод громадян", - сказав В.Поліщук.



"Через це, - вважає він, - міліція сприймається сьогодні як карально-репресивний орган. Реформу відомства ми бачимо в оптимізації структури, чисельності особового складу, удосконалення адміністративних функцій", - підсумував керівник прес-служби.



Зараз усередині українського МВС сформовані експертні групи, які збирають дані, необхідні для проекту реформи відомства. Крім того, вони вивчають громадську думку і аналізують напрямки роботи різних підрозділів міліції.