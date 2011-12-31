Мешканка Стаханова влаштувала у своїй квартирі казино

Накрила міліція

У місті Стаханів Луганської області місцева жителька в орендованій квартирі влаштувала незаконний гральний заклад. Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, працівники міліції вилучили гральне обладнання та порушили кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.203-2 (зайняття забороненими видами господарської діяльності) Кримінального кодексу України.

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