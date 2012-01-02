Розкрито справу про викрадення 12 ікон

19:48, 02 січня 2012
Суспільство
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Іноземний громадянин зламав вхід до церкви

У Калинівському районі Вінницької області в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано 46-річного іноземного громадянина (мета перебування в Україні з’ясовується).

Як повідомили УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, з’ясувалося, що зазначений громадянин уночі 29 грудня минулого року зламав замки вхідних дверей, проник до приміщення церкви й викрав 12 ікон.

Викрадене вилучено.

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