Скільки коштують квартири на вторинному ринку Києва

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва в грудні 2011 року, порівняно з листопадом 2011 року знизилася на 0,3% - до 2130 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, в грудні вартість однокімнатних квартир зросла на 0,4% - до 1921 дол./кв. м, двокімнатних - зросла на 0,3% - до 2156 дол./кв. м. При цьому трикімнатні квартири подешевшали на 1% - до 2114 дол./кв. м, а чотирикімнатні - на 1,2% - до 2553 дол./кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир у Києві в грудні знизилася на 11,2%, порівняно з листопадом, пропозиція становила 13295 квартир. Частка квартир, вперше виставлених на продаж, у грудні становила 8,4% від усього обсягу пропозиції. Середня ціна пропозиції «нових» квартир у Києві на 7,4% нижча за середньозважену ціну листопада й становила 1977 дол./кв. м.

Аналітики порталу відзначили, що в загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 21% (2838 квартир), 2-кімнатні – 32% (4176 квартир), 3-кімнатні – 37% (5507 квартир) і 4-кімнатні – 10% (1503 квартири). Зменшення пропонованого до продажу житла спостерігалося на всі типи квартир, найбільш відчутне – на однокімнатні (на 5,6%).

У звіті проаналізовано 14964 квартир на вторинному ринку столиці.