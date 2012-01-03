Рома Ландік написав скаргу на 32 сторінки

Засідання в Ленінському райсуді Луганська у кримінальній справі депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА, який обвинувачується у побитті Марії КОРШУНОВОЇ, перенесено на 11 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні засідання не відбулося через хворобу прокурора і відсутність адвоката Р.ЛАНДІКА Наталії СУСЛІКОВОЇ.

Проте засідання було відкрито, і Р.ЛАНДІК встиг повідомити суду, що склав 32-сторінкову заяву до Генпрокуратури на суддю Олену ПОПОВУ, яку на найближчому засіданні оприлюднить.

За словами адвоката підсудного Юрія БЕРЕЗОВСЬКОГО, у заяві Р.ЛАНДІК висловив свою точку зору на процес, умови утримання у СІЗО і на законність судового слідства. Адвокат зазначив, що у СІЗО, де перебуває Р.ЛАНДІК, вже добу немає світла.

Ю.БЕРЕЗОВСЬКИЙ також додав, що затягування процесу «нікого не задовольняє».

Засідання суду перенесено на 11 січня на 14.00.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня через поведінку підсудного Р.ЛАНДІКА суддя Олена ПОПОВА оголосила про перенесення засідання на 3 січня 2012 року.

На засіданні не були присутні потерпілі – М.КОРШУНОВА і Дарина ЗАЯЦЬ, оскільки, як пояснив їхній адвокат Володимир РАКОВ, потерпілі «втомилися слухати образи на свою адресу».

Крім того, захворів один із адвокатів Р.ЛАНДІКА Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Прокурор і адвокати погодилися продовжувати засідання, проте Р.ЛАНДІК став кричати: «Мене півроку тримають у підвалі. КОРШУНОВА спеціально йшла в «Баккару», щоб мене убити. Преса дотепер бреше про те, що відбулося. Мене ніхто не слухає, суддя вдає, що глуха. Все, що відбувається – це маразм».

Після цього суддя закрила засідання.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ. Відеозапис побиття потрапив до Інтернету.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії до України для притягання до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

8 грудня потерпіла М.КОРШУНОВА підтвердила в суді одержання компенсації у розмірі 5 тис. дол., 9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.