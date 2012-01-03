У заводу імені Малишева - новий гендиректор

Миколу БЄЛОВА затверджено на посаду генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» – провідного в Україні підприємства з виготовлення бронетехніки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації заводу, відповідне рішення було ухвалено керівництвом держкомпанії «Укроборонпром» наприкінці грудня 2011 року.

«Контракт з Миколою БЄЛОВИМ підписано на 3 роки, наказ датований 29 грудня», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2011 року М.БЄЛОВА було призначено виконуючим обов`язки генерального директора заводу ім. Малишева. Він замінив на цій посаді Валерія ПРЕДКА, який пропрацював як керівник оборонного підприємства декілька місяців. М.БЄЛОВ раніше працював на заводі ім. Малишева, зокрема обіймав посаду заступника генерального директора з маркетингу і логістики.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Завод ім. Малишева» (Харків) – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова і Харківським конструкторським бюро з двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних і колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу.