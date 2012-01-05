Ротвейлер загриз дитину - проти господаря порушили справу

Проти господаря ротвейлера, внаслідок укусів якого померла 9-річна дівчинка у селі Суховерхів Кіцманського району Чернівецької області, порушено кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції 4 січня повідомив начальник УМВС України у Чернівецькій області, генерал-майор міліції Микола ХАРАБАРА.

«Ми порушили кримінальну справу 28 грудня проти господаря собаки за ненавмисне вбивство. Кримінальна справа порушена, і я вам обіцяю, що вона буде обов’язково скерована до суду. Я не стверджую, що суд прийме рішення, що господар пса обов’язково сяде у тюрму, оскільки він не хотів трагедії, але рішення буде», - запевнив М.ХАРАБАРА.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня від укусів ротвейлера померла 9-річна дівчинка, незважаючи на надану допомогу в реанімаційному відділенні Кіцманської центральної районної лікарні.