Навіщо театрам електронний квиток?

Програмою електронних квитків мають опікуватися самі театри, без залучення посередників.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в коментарі журналістам висловив голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

“Ця ідея не може виглядати як ексклюзивне право якоїсь компанії на всі електронні квитки по всій Україні”, – наголосив він і зауважив, що достеменно ще невідомо, хто саме може отримати право на розповсюдження електронних квитків.

О.БРИГИНЕЦЬ переконаний, що Міністерство культури має розробити відповідну програму, викупити її в компанії-розробника і передати театрам. “Тоді театри зможуть використовувати цю програму в своїх інтересах. Можливо, її зможуть використовувати у своїх інтересах компанії, які продають квитки”, – додав депутат.

За його словами, зокрема, художній керівник Київського національного академічного театру оперети, заслужений діяч мистецтв України Богдан СТРУТИНСЬКИЙ уже висловив готовність провести експеримент з продажу електронних квитків у своєму театрі. “Але не з посередником, який буде заробляти на цьому гроші і не буде гарантувати продаж”, – додав О.БРИГИНЕЦЬ.