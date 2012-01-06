В Одесі священик на Мерседесі розбив два автомобілі

В Одесі священик Української православної церкви Московського патріархату на Mercedes 500SL розбив два автомобілі – УАЗ і «ВАЗ 2107».

Як повідомили УНІАН в одеському управлінні ДАІ, зіткнення Mercedes 500 SL і «ВАЗу» сталося на перехресті вулиць Преображенської та Успенської через те, що «Mercedes, який їхав на великій швидкості, не поступився УАЗу, який рухався головною дорогою». Потім Mercedes також зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 2107».

За словами очевидців, у результаті сильного удару травмовано одного з пасажирів УАЗу, якого госпіталізовано до міськлікарні №1, решта співробітників «Укрпошти», що були в машині, від госпіталізації відмовилася.

Намагаючись виправдатися за вчинену аварію, священик сказав постраждалим водіям і автоінспекторові, що перевищив швидкість, тому що «квапився на службу».