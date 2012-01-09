З церкви на Львівщині вкрали чотири ікони XVII століття

Порушено кримінальну справу за фактом крадіжки ікон з храму села Волиця Древлянська Буського району Львівської області.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 7 січня до правоохоронців звернулася жителька села Волиця Древлянська Буського району, яка повідомила, що вранці цього дня вона прийшла до церкви у селі Волиця Древлянська де виявила зникнення чотирьох старовинних ікон.

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група, експерти. Встановлено, що зловмисники проникли до приміщення церкви, зламавши навісні замки на вхідних дверях храму.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 185 ч. 3 (крадіжка). Ведеться слідство. Сума завданих збитків встановлюється.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу ТО «Кактус», з села Волиця Древлянська Буського району Львівської області зникли 4 ікони кінця XVII століття пензля Івана Рутковича, яким «немає ціни, бо вони є класикою української культури».

За даними Вікіпедії, І.Руткович працював переважно у Жовкві. З його творчості відомі збережені повністю або частково іконостаси у дерев’яних церквах: у Волиці Деревлянській, у Волі Висоцькій, у церкві Різдва Христового у Жовкві (1697 р.) та іконостас на поч. ХІХ ст. перенесений до церкви Собору Пресвятої Богородиці у Скваряві Новій, нині перебуває у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького.

Іконостаси І.Рутковича визначили тип західноукраїнського іконостасу кінця XVII та першої половини XVIII з додатковим рядом євангельських сцен, а жовківський іконостас вважається вершиною розвитку українського класичного іконостасу XVII ст.