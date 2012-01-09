На Луганщині банки отримували листи з погрозами

Співробітники міліції Луганської області у результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримали 4 чоловік, які розсилали до банків листи із погрозами

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС, двоє із затриманих виявилися жителями Луганська, решта - одного із селищ області.

Встановлено, що затримані 5 січня надіслали на електронні адреси п`яти банків електронні листи з погрозами створити небезпеку життя і здоров`ю співробітників і відвідувачів цих фінансових установ.