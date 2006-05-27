Ющенко міняє прем’єра на Конституційний суд і обіцяє підтримати опозицію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не підпише коаліційне подання на посаду прем’єр-міністра, доки парламент не приведе до присяги суддів Конституційного суду України.

Про це Президент заявив сьогодні у своєму традиційному суботньому радіозверненні до українського народу.

“Сподіваюсь, парламент стане у цьому моїм союзником, і своїм першим рішенням приведе до присяги суддів Конституційного Суду України. Я не підпишу подання на прем’єр-міністра доти, доки не буде виконано цю норму Конституції. Нові депутати повинні засвідчити свою повагу до Основного Закону”, - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО.

Також Президент наголосив, що Верховна Рада має виконати низку завдань, які засвідчать її зрілість, перше з яких - формування стійкої коаліції.

При цьому В.ЮЩЕНКО заявив: “Я братиму активну участь у процесі призначення прем’єр-міністра і тих міністрів, кандидатури яких за Конституцією подаються главою держави. На ці посади повинні прийти гідні професійні люди”.

Зазначивши, що робота прем’єра і уряду має ґрунтуватися на чіткій програмі дій, саме по виконанню якої новий уряд оцінюватиме і Президент, і парламент, і суспільство, В.ЮЩЕНКО заявив: “Тільки за таких умов я дам згоду на запропоновану коаліцією кандидатуру прем’єр-міністра”.

Президент також пообіцяв майбутній парламентській опозиції постійний діалог у форматі Політичної ради при Президентові. “Сильна влада потребує сильної опозиції. Ті політичні сили, які стануть опозицією в парламенті, матимуть постійний діалог із Президентом у форматі Політичної ради”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Віктор ЮЩЕНКО очікує, що нові парламентарії вже на першій сесії відмовляться від депутатської недоторканності. “Усі мають бути рівні перед законом. Тому чекаю, що народні обранці, в передвиборчих програмах яких записана обіцянка про зняття депутатської недоторканості, не словом, а ділом відмовляться від імунітету. І зроблять це вже на нинішній сесії парламенту”, - зокрема заявив В.ЮЩЕНКО.

Він також наголосив на тому, що новий парламент – в контексті оптимізації системи влади - повинен прийняти закони про Кабінет міністрів України, про Президента та вдосконалити законодавство про місцеве самоврядування.

Також В.ЮЩЕНКО відмітив, що окремим завданням є проведення адміністративно-територіальної реформи, та зазначивши, що він є прихильником розвитку українського суспільства на кращих традиціях європейського парламентаризму, наголосив: “Вірю, що подальша адекватна і реалістична політична реформа, яка враховуватиме і українську політичну традицію, лише посилить цей стратегічний пріоритет”.

Крім того, у зверненні до співвітчизників Президент повторив тези свого виступу перед народними депутатами в день відкриття роботи Верховної Ради