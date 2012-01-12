«Київводоканал» хоче допомогти українцям економити час та кошти

У компанії «Київводоканал» введено в роботу нову лінію автоматизованої повірочної системи, на якій за допомогою комп’ютерної програми визначається відповідність лічильників встановленим державним стандартам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, нове устаткування відкрив голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Як відзначають у «Київводоканалі», нова система не лише кардинально покращить точність повірки, але й дозволить киянам економити час та кошти. Так, повірка лічильників на новому обладнанні триває не більше 10 хвилин, а раніше цей процес тривав близько години.

«Для мене особисто важливо, щоб питання енергозбереження та ефективного використання природних ресурсів, а отже, економії коштів, вирішувалось не лише для міста в цілому, а й безпосередньо для кожного киянина. Сьогодні ми зробили крок, який дозволяє мешканцям економити власні кошти, сплачуючи виключно за отримані послуги. Дуже важливо, щоб наші комунальні підприємства могли надавати максимально якісні і дешеві послуги для киян», – підкреслив О.ПОПОВ.

Голова КМДА наголосив, що введення в експлуатацію нової системи – це один з елементів роботи влади міста з реалізації Стратегії розвитку Києва.

«Одна з ініціатив нашої стратегії – «Першокласна інфраструктура» – передбачає серед іншого і комплексну модернізацію водоканалізаційного господарства. Місто зацікавлене у підвищенні якості послуг, які отримують кияни. До речі, саме городяни стали ініціаторами появи розділу енергоефективності в проекті стратегії, запропонувавши шляхи покращення галузі. Це означає, що мешканці переймаються проблемами економії енергії та природних ресурсів, у тому числі й води», – сказав він.

Нова автоматизована система замінить установки, що повіряють обладнання об’ємним методом (передбачає ручну обробку проведених вимірювань). Вони давно застаріли і не відповідають метрологічним вимогам, прийнятим в Європі та нещодавно ратифікованим в Україні, йдеться у повідомленні.

Як сказав під час презентації автоматизованої установки директор розрахункового департаменту «Київводоканалу» Віорел ХАНКЕВИЧ, це перше оновлення матеріальної бази підприємства за останні 6 років.

«Ми бачимо реальну підтримку міської влади, і це дійсно дає результати. Сьогодні ми можемо запропонувати послуги повірки лічильників води не тільки киянам, але й юридичним особам та мешканцям з будь-якого регіону України», – запевнив В.ХАНКЕВИЧ.

Як зазначають у «Київводоканалі», повірка, тобто визначення точності лічильників, є обов’язковою, адже за законом застосування неповіреного обладнання як засобу вимірювання заборонено. На даний час «Київводоканал» обслуговує близько 16 тис. 500 лічильників, встановлених на прибудинкових мережах Києва.