Двом постраждалим у ДТП в Луганську провели операції на головному мозку

З бюджету Луганської області виділено більш як 100 тис. грн. на медичну допомогу постраждалим у ДТП в центрі Луганська 13 січня, коли водій в`їхав у натовп людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив начальник Головного управління охорони здоров`я Луганської обласної адміністрації Павло МАЛИШ.

Він також відзначив, що на сьогоднішній день кількість постраждалих не змінилася і становить 11 людей. Одна дівчина загинула. Двоє перебувають у тяжкому стані, їм була проведена операція на головному мозку.

«У людини, яка в`їхала в натовп на автомобілі, експертиза на алкоголь показала повну його відсутність в крові, наркологічна експертиза - попередньо - показала, що людина під час здійснення ДТП була не адекватна. Але яка точно речовина викликала її неадекватність, поки що невідомо», - сказав П.МАЛИШ.

Крім того, представник ОДА повідомив, що в ЗМІ та соціальних мережах якась дівчина збирає кошти на допомогу постраждалим у ДТП і вказує свій телефон.

«Я зв`язався з нею по телефону і з`ясувалося, що вона зі Слов`янська Донецької області й не має жодного стосунку до трагедії, що сталася. Я звернуся до правоохоронних органів у зв`язку з тим, що людина, ймовірно, хоче нажитися на трагедії, що сталася в Луганську», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня близько 20.15 на Театральній площі Луганська, де встановлена міська новорічна ялинка, автомобіль «Nissan Tiida» врізався в групу людей.

В результаті ДТП 11 людей, 1993-1997 р.н., були госпіталізовані. Загинула студентка 2-го курсу коледжу технології та дизайну.

Стосовно водія, 1982 року народження, Слідчим управлінням ГУМВС України в Луганській області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Водія затримано.